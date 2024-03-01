İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 7. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azem, Cihan'la istediği gibi iletişim kuramamanın huzursuzluğu içindedir. Artık hayatında kimi nereye koyacağını da bilememektedir. Cihan, kurşunun hesabını sormanın peşindedir. Ama bir diğer yandan da Doktor Elif'le bir gönül macerasının başlangıcındadır. Azem, Dilber'in yoğun ilgisinden yorulmuş ne yapacağını bilemezken, Piraye'nin teklifiyle şirketin etkinliğine katılır. Dilber bu durumdan da rahatsız olur ve hayat bunların arasında Azem'i beklenmedik bir çatışmanın ortasına savurur.

İNCİ TANELERİ 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



