İnci Taneleri 36. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri 36. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber Azem'i ikna edebilecek mi?

Azem, oğlunu aramaktan ısrarcıyken Dilber Azem'i korumak ister. Piraye ise cesaretini toplar ve Azem'in kendisine karşı neler hissettiğini sorar.

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

İnci Taneleri dizisini bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem için yeni bir yüzleşme başlıyor!

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan 'kardeşleri' ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis'ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem'i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir'e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir.

Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir'in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.