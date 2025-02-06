İnci Taneleri 31. bölüm tek parça full HD izleme linki!

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem artık gerçekleri anlatmak zorunda kalıyor!

Geçmişten gelen bir tanıdık Azem'in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye'nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan'ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar.

Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem'den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım ötelerindedir artık. Azem gerçekleri anlatmak için artık yolun sonuna gelir.

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.