İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dilber ve Yıldız, Zerre'nin yaşadıkları için vicdan azabı çekiyordur. Bu yetmezmiş gibi başlarında bir de Zahir derdi vardır. Zahir pavyonu ve Dilber'i zor durumda bırakmak için elinden geleni yapmaya devam ediyordur. Piraye, Ayça'nın derslerine olan ilgisini yeniden kaybetmesinden dolayı endişelenince Azem'den yardım ister. Azem ve Piraye'nin sürekli iletişimde olması Dilber'i her defasında kalbinden yaralar.

Nehir hayatını toparlamaya çalışıyordur. Cihan ise iki ateşin arasındadır ve hayat onu yeniden bir tercih yapmaya zorlayacaktır. Necmi ise saldırıya uğrar ve Zahir, Necmi'yi öldüresiye döver. Aleyna ise kaçırılır.

İNCİ TANELERİ 26. BÖLÜM (LİNK)