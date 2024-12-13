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İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?

İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?
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İnci Taneleri dizisi son bölüm neler oldu ve İnci Taneleri 26. bölüm full HD izlemek isteyen seyirciler sıklıkla araştırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Peki, İnci Taneleri son bölüm neler oldu?

İnci Taneleri 26. bölüm linki ve İnci Taneleri dizisinde son bölüm neler oldu sorusu gündeme geliyor. İnci Taneleri dizisi başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer alıyor. İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dilber ve Yıldız, Zerre'nin yaşadıkları için vicdan azabı çekiyordur. Bu yetmezmiş gibi başlarında bir de Zahir derdi vardır. Zahir pavyonu ve Dilber'i zor durumda bırakmak için elinden geleni yapmaya devam ediyordur. Piraye, Ayça'nın derslerine olan ilgisini yeniden kaybetmesinden dolayı endişelenince Azem'den yardım ister. Azem ve Piraye'nin sürekli iletişimde olması Dilber'i her defasında kalbinden yaralar.

Nehir hayatını toparlamaya çalışıyordur. Cihan ise iki ateşin arasındadır ve hayat onu yeniden bir tercih yapmaya zorlayacaktır. Necmi ise saldırıya uğrar ve Zahir, Necmi'yi öldüresiye döver. Aleyna ise kaçırılır.

İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?

İNCİ TANELERİ 26. BÖLÜM (LİNK)

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