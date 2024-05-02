İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

İnci Taneleri dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber'i aşk acısı sarıyor!

Azem ile ayrılan Dilber sıkıntılı günler yaşar. Diğer taraftan Piraye ve Azem arasında da olaylar hızla değişmektedir.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Dilber'e kendisini onun yanında ait olması gerektiği yerdeymiş gibi hissetmediğini söyler. Dilber'se Azem'e kendisini derinlerde bir yerde sevdiğini söyler. İki farklı hayatı yaşamaktan çok yorulan Azem, artık Piraye ile Dilber arasında kalmak istemez. Piraye bir sürpriz yapar ve Dilber'i görmeye müzikhole gelir. Piraye'yi karşısında gören Dilber ve Azem şaşkınlıklarını gizleyemezler!

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.