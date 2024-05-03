İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! #127916 İnci Taneleri 13. bölüm FULL CANLI izle!

İnci Taneleri'nin son bölümü, yine heyecan dolu sahnelerle ekrana geldi. Dilber'in Azem'e olan kırgınlığı devam ederken, Yıldız'la iş yapma kararı alması dikkat çekiciydi. Ayrıca Ayça'nın tesadüfen fark edilen yeteneğiyle okul bahar şenliklerindeki macerası da izleyicileri büyüledi. Kaçıranlar için İnci Taneleri son bölümünü full izleme linklerini araştırıyorsanız, haberimizi okuyun.İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! İnci Taneleri 13. bölüm FULL CANLI izle!

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜM

İnci Taneleri'nin 13. bölüm özetine göre, Ayça'nın endişeleri, Azem ve Piraye arasında tekrar yakınlaşmaya sebep olur. Cihan, hayatının yolunda olduğunu düşünürken Reyyaz'ın teklifiyle karşı karşıya kalır ve büyük bir kararın eşiğine gelir. Ancak, cevabı bulduğunu düşündüğü anda aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçek, tüm dengeyi alt üst eder.

İNCİ TANELERİ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 13. bölümünde Azem, kızı Nehir tarafından takip ediliyor!

Dilber, Azem'e olan kırgınlığını sürdürürken Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Ayça tesadüfen fark edilen yeteneği ile okulun bahar şenliklerinde görev alır. Ama bu onun için hiç kolay olmayacaktır. Ayça'nın kaygıları, Azem ile Piraye'yi yeniden birbirine yakınlaştıracaktır. Cihan, hayatının düzene girdiğini düşünürken Reyyaz'dan gelen teklif ile büyük bir kararın eşiğine gelir. Cevabı bulduğunu düşündüğü anda ise aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçek, tüm dengeleri değiştirecektir. Azem, Nehir'den ortaya çıkacak olan bir izi beklerken bir araba tarafından takip edildiğini anlıyor. Azem'i takip eden kızı mı?

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