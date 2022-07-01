İmdat sözleri! Murda & Hadise - Imdat şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Murda ve Hadise'nin birlikte söyledikleri İmdat şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Murda & Hadise - Imdat şarkı sözleri nelerdir? İmdat şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
Murda & Hadise - Imdat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı 1 Temmuz Cuma Youtube'a yüklenmiştir. Sözleri sizlerle...
MURDA & HADİSE - İMDAT ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat Kısmı : Murda]
Kaldım uzak dudaklarından
Kaldım çok uzak
Dokunuşundan kaldım ben uzak
Dön, sensizlikten oldum bi' tuhaf
Yeah, bi' tuhaf
Baby, bu yaz (Yeah)
Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)
Yasak olsa da bitmez bu aşk
Duyar mısın bağırsam? İmdat, baby, imdat
[Kısım 1 : Murda]
Bakışların (Ey) hâlâ gözümün önünde, shawty (Uh-yeah)
Söz sana turdan dönünce, shawty (Yeah, yeah)
Sevişirken, girl, benim ol bari (Uh-yeah)
Baby, gitme dubaya
Kim götürüyo' seni dubaya?
Kim çaldı cano seni benden?
Hani korkuyo'dun uçmaya?
Ey, beni kurtar, baby imdat
Ulaşamadım sana, aradım ulaşamadım sana
***
[Nakarat Kısmı : Murda, Hadise, Murda & Hadise]
Kaldım uzak, dudaklarından
Kaldım çok uzak
Dokunuşundan kaldım ben uzak
Girl, sensizlikten oldum bi' tuhaf
Yeah, bi' tuhaf
Baby, bu yaz (Yeah)
Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)
Yasak olsa da bitmez bu aşk
Duyar mısın bağırsam? İmdat, baby, imdat
***
[Kısım 2: Hadise & Murda]
Yeah, o günler (Ey)
Hiç aklımdan çıkmıyo' ki baby (Yeah)
Onlar bizi bilmiyo' ki baby (Yeah, yeah)
Kordan bi' ateş gibiydik baby (Oh, yeah)
Aşk kaç beden giyer ki baby?
Bu sevgi besbelli
Seni beni mest etti
Tek cümlem, son sesi
Beni kurtar, baby imdat
Ben seni sevdim, hep sevdim
Ama kaybettim, hep pes ettim
[Nakarat Kısmı : Murda & Hadise]
Kaldım uzak, dudaklarından
Kaldım çok uzak
Dokunuşundan kaldım ben uzak
Girl, sensizlikten oldum bi' tuhaf
Yeah, bi' tuhaf
Baby bu yaz (Yeah)
Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)
Yasak olsa da bitmez bu aşk
Duyar mısın bağırsam imdat? Baby imdat