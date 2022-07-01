İmdat sözleri! Murda & Hadise - Imdat şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Murda & Hadise - Imdat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı 1 Temmuz Cuma Youtube'a yüklenmiştir. Sözleri sizlerle...

MURDA & HADİSE - İMDAT ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı : Murda]

Kaldım uzak dudaklarından

Kaldım çok uzak

Dokunuşundan kaldım ben uzak

Dön, sensizlikten oldum bi' tuhaf

Yeah, bi' tuhaf

Baby, bu yaz (Yeah)

Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)

Yasak olsa da bitmez bu aşk

Duyar mısın bağırsam? İmdat, baby, imdat

[Kısım 1 : Murda]

Bakışların (Ey) hâlâ gözümün önünde, shawty (Uh-yeah)

Söz sana turdan dönünce, shawty (Yeah, yeah)

Sevişirken, girl, benim ol bari (Uh-yeah)

Baby, gitme dubaya

Kim götürüyo' seni dubaya?

Kim çaldı cano seni benden?

Hani korkuyo'dun uçmaya?

Ey, beni kurtar, baby imdat

Ulaşamadım sana, aradım ulaşamadım sana

***

[Nakarat Kısmı : Murda, Hadise, Murda & Hadise]

Kaldım uzak, dudaklarından

Kaldım çok uzak

Dokunuşundan kaldım ben uzak

Girl, sensizlikten oldum bi' tuhaf

Yeah, bi' tuhaf

Baby, bu yaz (Yeah)

Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)

Yasak olsa da bitmez bu aşk

Duyar mısın bağırsam? İmdat, baby, imdat

***

[Kısım 2: Hadise & Murda]

Yeah, o günler (Ey)

Hiç aklımdan çıkmıyo' ki baby (Yeah)

Onlar bizi bilmiyo' ki baby (Yeah, yeah)

Kordan bi' ateş gibiydik baby (Oh, yeah)

Aşk kaç beden giyer ki baby?

Bu sevgi besbelli

Seni beni mest etti

Tek cümlem, son sesi

Beni kurtar, baby imdat

Ben seni sevdim, hep sevdim

Ama kaybettim, hep pes ettim

[Nakarat Kısmı : Murda & Hadise]

Kaldım uzak, dudaklarından

Kaldım çok uzak

Dokunuşundan kaldım ben uzak

Girl, sensizlikten oldum bi' tuhaf

Yeah, bi' tuhaf

Baby bu yaz (Yeah)

Seninim ben sadece bu yaz (Yeah)

Yasak olsa da bitmez bu aşk

Duyar mısın bağırsam imdat? Baby imdat