Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
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İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek istedi. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine ortalık karıştı. Olay sonrası gözaltına alınanlar var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verirken çok sayıda partili ve vatandaş da destek için Çağlayan'a gitti. CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek istedi. Ancak polis ekiplerinin buna izin vermemesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

"HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI

Çağlayan Adliyesi'nde sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek olmak isteyen çok sayıda vatandaş adliyenin önünde toplandı. Ekrem İmamoğlu'na destek için sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelen vatandaşlar "Mustafa Kemal'ın askerleriyiz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

MEYDANA TOMA'LAR GETİRİLDİ

Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. Vatandaşlar ellerinde 'Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya da hiçbirimiz', "Turpun büyüğü sandıkta" yazılı dövizler taşıdı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

PARTİLİLER İLE POLİS ARASINDA OLAY ÇIKTI

İmamoğlu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaşlara seslenebilmesi için alana otobüs getirmek isteyen partililer ile emniyet mensupları arasında gerginlik çıktı.

İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (62)

Haber YorumlarıDeli Kadir:

imamoğluyla beraber Bütün hepsini atın içeri

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Haber YorumlarıSefa Gökdamar:

orası miting alanı mı? oraya otobüs sokmak ne demek? işiniz gücünüz kaostan nemalanmak.

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Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıMurat Kara:

recep kimi rakip görürse içeri alıyor

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme265
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Haber YorumlarıNur Zo:

Tipik chp gayet normal

Yorum Beğen261
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıHakan Atabey:

Adam bir ifade verip gidecek. Nedir bu yaygara bu kadar??

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıMahmut YILDIRIM:

Orası miting alanı değil ekrem vatandaşa çok seslenmek istiyorsa yenikapıya gitsin. Sonra vay efendim özgürlüğümüz kısıtlandı, gazeteciler tutuklandı vs. vs. Hep haklı olmaya çalışıyorlar.

Yorum Beğen175
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Ortalık karışacak vaziyet alın beylerr

Yorum Beğen111
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Haber YorumlarıYunus Kaya:

İşsiz güçsüz nerede gereksiz insan var ise hepsi böyle adamlar siyaset ile ilgilenenler bizleri tanımazlar ama biz onlar için bir birimizi kırar dökeriz yazık günah

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

süne zararlısı.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Neler oluyor ülkemizde bir iyi bir kötü var

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme8
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