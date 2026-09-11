İmamoğlu, iki kez beraat ettiği "hakaret" davasından 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı: Zorla mahkemeden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle daha önce iki kez beraat ettiği "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada, bu kez 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma karar verecek hiçbir mahkeme yoktur. Yere düşen Türk yargısına sağlam bir tekme vurmuştur. Hakimler yok hükmündedir" dedi. İmamoğlu, daha sonra zorla salondan götürüldü.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2023 yılında yapılan bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle "hakaret" suçundan yargılanıp iki kez beraat ettiği davanın ikinci duruşması, Silivri'de bulunan 6 no'lu duruşma salonunda görüldü.

İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarının ardından Şadi Yazıcı’nın avukatı söz aldı. Yazıcı’nın avukatı, müvekkilinin şikayetinin devam ettiğini söyledi.

İMAMOĞLU: "NE BÖYLE BİR MÜTALAA OLUR NE BÖYLE BİR İDDİANAME"

Duruşma savcısı, İmamoğlu’nun 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı beyanda bulunan İmamoğlu, "Ne böyle bir mütalaa olur ne böyle bir iddianame olur. Bu mahkemenin bile burada kurulu olması skandaldır. Bu mütalaa da mesnetsizdir. Türk yargısı adına hakim konumundasınız ve Türk milleti adına karar vereceksiniz. Dilerim ve umarım ki bu kararı verebilirsiniz” dedi.

KARARIN ARDINDAN İMAMOĞLU ZORLA SALONDAN GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nu "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İmamoğlu, kararın açıklanmasının ardından karara tepki göstererek, "Benim adıma karar verecek hiçbir mahkeme yoktur. Yere düşen Türk yargısına sağlam bir tekme vurmuştur. Hakimler yok hükmündedir" dedi.

İmamoğlu, sözlerinin ardından zorla salondan götürüldü.

"UMARIM YARGITAY BU HUKUKA AYKIRI KARARI DÜZELTİR"

Kararın ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, şunları söyledi:

"Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Daha önce iki kez beraat kararı verilen bir yargılama sürecinden geçtik. Beraat kararı, bize göre usule uygun olmayan bir şekilde bozuldu ve dosya yeniden buraya gönderildi. Duruşmalarda da bunu dile getirdik. Hâkim değişikliğinin ardından böyle bir karar çıktı.

Bir hukukçu olarak bu kararı doğru bulmuyorum. Hiçbir hukukçunun doğru bulacağını ve vicdanına sığdırabileceğini de düşünmüyorum. Kararı hukuka aykırı görüyoruz. Gerekli yasal başvuruları yapacağız ancak bugün yaşanmaması gereken bir gün yaşadık.

Hâkim değişikliğinin kararda etkili olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum ancak olağan bir süreç yaşanmadığını elbette değerlendirmek durumundayız. Hâkim hanım, duruşma salonundan çıkarken siyasi yasak uyguladığını söyledi. Ancak istinaf ve temyiz süreçleri tamamlanana kadar bu kararın herhangi bir hukuki sonucu olmayacaktır. Umarım istinaf ve Yargıtay bu hukuka aykırı kararı düzeltir; böylece Türk yargısı adına büyük ve tarihî bir yanlıştan dönülmüş olur."

Kaynak: ANKA