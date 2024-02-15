İmam Şafii kimdir? İmam Şafii'nin türbesi nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden ziyaret etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti esnasında İmam Şafii'nin türbesini de ziyaret etti. İmam Şafii'nin kim olduğu merak ediliyor. İmam Şafii hangi mezhebin kurucusu? İmam Şafi kimdir? İşte detaylar…

İMAM ŞAFİİ KİMDİR?

Dört büyük Sünni mezhebinden biri olan Şafii'nin kurucusu asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas eş-Şafii olan İmam Şafii'nin baba tarafından soyu, Hz. Muhammed'in dördüncü kuşaktan dedesi Abdülmenaf'a dayanıyor.

Şeceresinin çeşitli basamaklarında yer alan dedelerine bağlı Kureyşi, Muttalibi, Şafii nisbeleriyle anılan İmam Şafii, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği 767 yılında (Hicri 150) Gazze'de dünyaya geldi. Babası İdris'in vefatı üzerine annesiyle iki yaşında dedesinin yurdu Mekke'ye giden Şafii, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti, fasih Arapça konuşan Huzeyl kabilesi arasında şiir ve edebiyat öğrendi. Şafii, 15 yaşında, Mekke Müftüsü Müslim bin Halid ez-Zena'den ders alarak, fetva verecek duruma geldi.

İMAM ŞAFİİ KİMDEN DERS ALDI?

Medine'de Maliki mezhebinin kurucusu ve zamanın fıkıh üstadı kabul edilen İmam Malik bin Enes'ten ders alan Şafii, Sufyan bin Uyeyne, Fudayl bin Iyaz'dan, amcası Muhammed bin Şafii gibi birçok alimden hadis rivayet etti. İmam Muhammed bin Hasan'dan Irak fakihlerinin kitaplarını alan Şafii, onunla fıkhi konularda münazaralarda bulundu. Hicri 187'de Mekke'de, ve 195'te Bağdat'ta İmam Ahmed bin Hanbel ile görüşen Şafii, böylece Hanbeli fıkhına, usulüne, nesih ve mensuh konusuna hakim oldu. Sonra Bağdat'ta "Kavli Kadim-Eski Mezhebi" denilen görüşlerini ortaya koydu. Hicri 200'de Mısır'a geçen Şafii, "Kavli Cedid-Yeni Mezheb" denilen görüşlerini tasnif etti. Fıkıhta yazdığı "El-Hucce" isimli eseri Irak'taki, "El-Ümm" isimli eseri ise Mısır'daki fıkhi görüşlerini yansıttı. İmam Şafii'nin mezhebi "Bağdat fıkhı" ve "Mısır fıkhı" diye iki döneme ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl ardından Mısır'a resmi bir ziyarette bulundu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından da İmam Şafii Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.