Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor

İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne?

İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş olayı nedir ve İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne soruları gündeme geliyor. Peki, İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne?

İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? Mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında İranlı bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ara kararını duyurdu. İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İLYAS YALÇINTAŞ TUTUKLANDI MI?

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle kadına hakaret" suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Yalçıntaş savunmasında, müşteki M.H'nin şikayetlerine rağmen kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirterek, "Beni bu davranışlarıyla tahrik etti. Bu nedenle mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne?

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin bu olaylar nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini ifade etti. Ayrıca, Yalçıntaş'ın müvekkiline yönelik tehditlerinin İran'da da devam ettiğini iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
img

Asgari ücret toplantısı sona erdi
img

Süper Lig takımı 2. Lig ekibine elendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret son toplantı ne zaman, 4. TOPLANTI ne zaman? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 27. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 19 Aralık İnci Taneleri 27. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık günün maçları nereden izlenir? Asgari ücret 29 bin 583 TL mi olacak SON DAKİKA? Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.