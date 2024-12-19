İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? Mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında İranlı bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ara kararını duyurdu. İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İLYAS YALÇINTAŞ TUTUKLANDI MI?

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle kadına hakaret" suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

Yalçıntaş savunmasında, müşteki M.H'nin şikayetlerine rağmen kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirterek, "Beni bu davranışlarıyla tahrik etti. Bu nedenle mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin bu olaylar nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini ifade etti. Ayrıca, Yalçıntaş'ın müvekkiline yönelik tehditlerinin İran'da da devam ettiğini iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.