İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Bekilli Belediye Başkan adayı olan İlyas Cirit hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İlyas Cirit'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İLYAS CİRİT KİMDİR?
İlyas Cirit, Yeniden Refah Partisi Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.