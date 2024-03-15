İlyas Beytemir kimdir? Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İlyas Beytemir kimdir? Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

İLYAS BEYTEMİR KİMDİR?

01.02.1971 tarihinde Serinhisar'da doğan, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamlayan bir iş adamıdır. Lise eğitimini Denizli Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Evlidir ve üç çocuk babasıdır. Fransızca'yı orta derecede bilmektedir.

İlyas Beytemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.