İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan iller arası yer değiştirme atama sonuçları açıklandı. Atama sonuçlarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Atanan personellerin yeni görev yerleri ve diğer detaylar da yine MEB'in sitesinde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını açıkladı. İl dışı tayin başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenler, sonuçlara nereden bakacağını araştırıyor. Sonuçlar, MEBBİS hesabından veya e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. MEB sonuçlara nereden bakılır?
İL DIŞI TAYİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını www.personel.meb.gov.tr adresinden açıkladı.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran 2024 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler. Öğretmenler, sonuçları MEBBİS hesabı ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI! (LİNK)