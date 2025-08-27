İlkokul uyum haftası ne zaman başlayacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

İlkokul uyum haftası ne zaman başlayacak? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Okula yeni başlayacak öğrenciler ve velileri için büyük bir merak konusu olan "İlkokul uyum haftası ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul uyum haftasının tarihlerini resmi olarak açıkladı. Veliler, bu hafta sayesinde çocuklarının okula daha kolay adapte olmasını bekliyor.

"İlkokul uyum haftası ne zaman başlayacak?" sorusu, özellikle 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin aileleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, 2025 yılında ilkokul uyum haftası 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu özel hafta, çocukların okula alışması için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, İlkokul uyum haftası ne zaman başlayacak?

İLKOKUL UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2025 yılında ilkokul uyum haftası 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu özel hafta, çocukların okula alışması için önemli bir fırsat sunuyor.

UYUM HAFTASI NEDİR?

Uyum haftası boyunca öğrenciler, okula kademeli olarak adapte olma şansı yakalayacak. Özellikle ilk kez okul sıralarına oturacak çocuklar için bu süreç büyük önem taşıyor. Eğitimciler, bu hafta sayesinde çocukların kaygılarının azaltıldığını ve okul korkusunun en aza indirildiğini belirtiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

500
