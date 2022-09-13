Bu hafta okulların açıldığı hafta olması nedeniyle okullara yeni başlayan çocuklar için mesajlar araştırılıyor. Peki, İlköğretim Haftası mesajları? 2022-2023 İlköğretim Haftası ne zaman?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrencisinden öğretmenine herkes okulların açılacağı ilk haftayı bekliyor. Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, İlköğretim Haftası mesajları? 2022-2023 İlköğretim Haftası ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

İLKÖĞRETİM HAFTASI MESAJLARI NELER 2022-2023?

Bilgi güçtür. Okul yolunda kendini yetiştirmiş bilgili ve donanımlı bir insan olman dileği ile yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

Derslerinde başarılar diliyorum. Okulun hayırlı olsun. Sağlık ve afiyet ile git gel inşallah

Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve Velilerimize 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor, sağlık ve huzur diliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun inşallah…

Sevgili yeğenim. Okulun ilk gününde yanında olmayı çok isterdim. Ama sanırım bunu sen artık istemezsin. Çünkü büyüdün ve ilkokulun yolunu tuttun. Çalışkan bir öğrenci olacağına inancım sonsuz. Başarılar dilerim.

Arkadaşın hası. Yarın görüşmek temennisi ile 2022- 2023 eğitim yılı hepimiz adına güzel geçsin inşallah.

Var mı eğitim almak gibisi. Seni seviyorum güzel okulum. Başarılar dilerim.

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." Atatürk

"Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur." Atatürk

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır." Atatürk

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. " Mustafa Kemal Atatürk