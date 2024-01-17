İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. Vatandaşlar tarafından fırlatma anı canlı yayın linki araştırılıyor. Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu nerede, hangi kanalda yayınlanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında ilk Türk astronotun tarihi yolcuğu nasıl izlenecek sorgulatılıyor. İşte, Alper Gezeravcı fırlatma canlı yayın linki!

ALPER GEZERAVCI NEREDEN UZAYA GİDECEK?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

ALPER GEZERAVCI UÇUŞU SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek.

ALPER GEZERAVCI UZAYDA NE KADAR KALACAK?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 14 gün sürecek yolculukta 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Gezeravcı, "TC100ISS" milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak.