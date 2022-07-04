İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan kimdir, instagram hesabı ne? - Haberler

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İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan kimdir, instagram hesabı ne?

Haberler.com - Gündem
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İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan kimdir, instagram hesabı ne?

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaştığı Burcu Özberk ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen İlhan Şen, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren oyuncu, sevgilisiyle el ele Özcan Deniz'in konserine geldi. Peki, İlhan Şen sevgilisi kim, adı, instagram hesabı ne?

Bir süredir modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, önceki akşam 15 yıllık aranın ardından konser verdi. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı isimli dizide başrolü oynayan İlhan Şen de yeni sevgilisiyle Deniz'e dinlemeye gitti. Gelişme sonrası İlhan Şen sevgilisi Pınar Gülkapan kim, merak edildi.

İLHAN ŞEN SEVGİLİSİ KİM?

Daha önce rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki başrolü Burcu Özberk ile aşk yaşadığı ileri sürülen İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi.

Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi.

Komik şeyler anlatan İlhan Şen, anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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