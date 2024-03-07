İlhan Ocaklı kimdir? AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İlhan Ocaklı kimdir? AK Parti İstanbul ŞileBelediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı nereli? Detaylar haberimizdedir…

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

İlhan Ocaklı 1971 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Akyazı'da gördü. Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Ocaklı, 2004 Yerel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı, 2004 Genel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini aldı. Bu tarihten itibaren İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. İlhan Ocaklı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.