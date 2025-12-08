İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı uzun süredir gündem yaratan değerlendirmelerine bir yenisini ekledi.

Herkesin kendine göre bir dünya düşündüğünü, ABD'nin hayranları ve isteklilerinin hem sağcı hem de solculardan oluştuğunu belirten Ortaylı "Bu çok tehlikeli. Gençler bilmedikleri dünyaya aşık, herkes algıya koşuyor "dedi.

"İSTANBUL GÜVENLİK BAKIMINDAN KÖTÜ PUAN ALAMAZ"

Türklerin çalışkan ve intibakı yüksek bir kavim olduğunu ifade eden Ortaylı "Artık o olana intibak ediyor, dökülmüyor yani. Öyle yerler var ki yani sokakta gezemezsin. Mesela şimdi İngiltere o durumda, hırsızlık aldı başını gidiyor. İstanbul bütün bu pespayeliğine rağmen henüz daha güvenlik bakımından kötü puan alamaz" diye konuştu.

GENÇLER TÜRKİYE'DEN KAÇSIN DİYE UĞRAŞIYORLAR"

Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü; "Dış örgütlerin çok büyük payı var. Türkiye'den adam kaçsın, Türkiye'den adam nefret etsin. Onlar bu işi teşvik ediyor. Sanal medyanın arkasında maalesef Alman istihbarat örgütleri var. Türkiye halkının etnik gruplarını etkileyerek böyle bir şeyi yaratmak istiyorlar."