Haberler

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti Haber Videosunu İzle
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Avrupa'ya giderim ve kurtulurum, kurtulamazsın. Gençler o çok bilmedikleri dünyaya aşıklar, bu çok kötü. Dış örgütlerin çok büyük payı var. Türkiye'den nefret edilmesini teşvik ediyorlar. Sanal medyanın arkasında Alman istihbarat örgütleri var" ifadelerini kullandı.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, İngiltere'de hırsızlığın arttığını ve sokakta gezmenin zorlaştığını belirtti.
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanal medyanın arkasında Alman istihbarat örgütlerinin olduğunu iddia etti.
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, dış örgütlerin Türkiye'den insanların kaçmasını ve nefret etmesini teşvik ettiğini söyledi.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı uzun süredir gündem yaratan değerlendirmelerine bir yenisini ekledi.

Herkesin kendine göre bir dünya düşündüğünü, ABD'nin hayranları ve isteklilerinin hem sağcı hem de solculardan oluştuğunu belirten Ortaylı "Bu çok tehlikeli. Gençler bilmedikleri dünyaya aşık, herkes algıya koşuyor "dedi.

"İSTANBUL GÜVENLİK BAKIMINDAN KÖTÜ PUAN ALAMAZ"

Türklerin çalışkan ve intibakı yüksek bir kavim olduğunu ifade eden Ortaylı "Artık o olana intibak ediyor, dökülmüyor yani. Öyle yerler var ki yani sokakta gezemezsin. Mesela şimdi İngiltere o durumda, hırsızlık aldı başını gidiyor. İstanbul bütün bu pespayeliğine rağmen henüz daha güvenlik bakımından kötü puan alamaz" diye konuştu.

GENÇLER TÜRKİYE'DEN KAÇSIN DİYE UĞRAŞIYORLAR"

Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü; "Dış örgütlerin çok büyük payı var. Türkiye'den adam kaçsın, Türkiye'den adam nefret etsin. Onlar bu işi teşvik ediyor. Sanal medyanın arkasında maalesef Alman istihbarat örgütleri var. Türkiye halkının etnik gruplarını etkileyerek böyle bir şeyi yaratmak istiyorlar."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Ölü ve yaralılar var
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet para ödeyecek
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Kimsenin hayır diyemediği yiyecek de listede: Uzak durun!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.