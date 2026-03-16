Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

78 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk anma töreni Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törende konuşan yakın dostlarından biri, Ortaylı'nın bir panelde Yunan akademisyene verdiği dikkat çeken yanıtı anlattı.

Aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde, yakın dostları usta tarihçiyi anlattı.

Türk tarihçiliğinin dünyaca tanınan isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Akademik çalışmaları, tarih anlatımı ve toplumsal hafızaya yaptığı katkılarla geniş kitlelerin saygısını kazanan Ortaylı'nın vefatı Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Usta tarihçi bugün (16 Mart) devlet erkanı, akademisyenler ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ANMA TÖRENİ

İlber Ortaylı için düzenlenen ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı ve akademik çalışmalarını sürdürdüğü Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan törende Ortaylı'nın öğrencileri, meslektaşları ve yakın dostları bir araya geldi.

YUNAN AKADEMİSYENEN TARİHİ AYAR

Törende söz alan Ortaylı'nın bir arkadaşı, usta tarihçinin bir akademik panelde yaşadığı dikkat çekici bir anıyı paylaştı.

Arkadaşı, panel sırasında bir Yunan akademisyenin Makedonya'nın isim sorunu nedeniyle sürekli "Makedonya" demek yerine "Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" ifadesini kullandığını anlattı. Ortaylı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten arkadaşı, yaşanan diyaloğu şöyle aktardı:

"Panelde bir Yunan akademisyen, Makedonya'nın isim sorunu nedeniyle sürekli 'Makedonya' demek yerine 'Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti' diyordu. Yanımda oturan hoca 'Bak şimdi buna ne yapacağım' dedi. Sırası geldiğinde konuşmasında 'Yunanistan' demek yerine 'Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi. Yani Yunanistan demedi. Sözünü esirgemeyen biriydi."

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

mmjjkk:

Çok güzel bir insanmış, ömrünü hile hurdayla yalanla hırsızlıkla geçirmemiş , ömrünü ilimle bilimle geçirmiş Allah rahmet eylesin

tolgn:

Çok akıl dolu bir kontra. Mekanı cennet olsun.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

