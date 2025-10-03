Haberler

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? SON DAKİKA!
Türkiye'nin en tanınmış tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. İddialara göre, ünlü tarihçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve bugün konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe katılamadığı iddia edildi. İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı? Detaylar...

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin haberler gündeme yansıdı. Tarihçi ve akademisyenin, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

İLBER ORTAYLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Mİ?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Rahatsızlanarak acil şekilde hastaneye kaldırıldığı iddia edilen ünlü tarihçinin yoğun bakıma alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından daha önce İlber Ortaylı'yı programına konuk olarak alan gazeteci Candaş Tolga Işık resmi X hesabından iddiaları yalanladı:

"İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil."

İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberin ardından gözler Ortaylı'nın sağlık durumuna çevrildi. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

