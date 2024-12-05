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İlber Ortaylı hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?

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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak fenalaşınca yayına devam edemeyerek korkutmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin gazeteci Fatih Altaylı bilgilendirme yaptı. Altaylı, ünlü tarihçinin bir takım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi. İlber Ortaylı hastalığı ne?

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak fenalaşınca yayına devam edemeyerek korkutmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin gazeteci Fatih Altaylı bilgilendirme yaptı. Altaylı, ünlü tarihçinin bir takım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi. İlber Ortaylı hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?

İLBER ORTAYLI HASTALIĞI NE, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak fenalaşınca yayına devam edemeyerek korkutmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin gazeteci Fatih Altaylı bilgilendirme yaptı. Altaylı, ünlü tarihçinin bir takım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu da söyledi.

İlber Ortaylı hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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