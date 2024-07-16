İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
2024 ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ATLAS tarafından açıklanan ilahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi yayınlandı. İlahiyat fakültelerine giriş yapmayı planlayan adaylar için önemli bir referans olan bu bilgiler, üniversite tercihlerinde belirleyici olacak.
YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih yapacak. Birçok kişi hukuk bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Hukuk bölümünün hangi üniversitelerde olduğu araştırılıyor. 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İlahiyat taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!
İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
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YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.