İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir?

Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner, ifadesinde olay gününü anlattı. Peki, İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifade ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir?

İKBAL UZUNER'İN BABASI NE DEDİ, İFADE NE?

İkbal Uzuner'in babası ne dedi:

DHA'nın aktardığına göre, baba Hasan Uzuner emniyette şöyle ifade verdi:

"Kızım liseyi Fatih'te okudu. Semih Çelik'le okulda tanışmışlar. Lise 3'üncü sınıfın ilk yarısında Semih kızımı rahatsız etmeye başladı. Uzun bir süre bu devam edince kızımın okulunu değiştirdim. Kızım bir süre Semih'le arkadaşlık etti ancak yaşadığı rahatsızlık sebebiyle psikolojisi bozuldu. Onu psikoloğa gönderdim. Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, psikolojisi düzelmişti. Bizimle ilişkisi iyiydi. Semih Çelik'in annesi de bizi arayıp 'Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var çok mutlular, artık kızınızı rahatsız etmeyecek' demesi üzerine daha da rahatlamıştık.

"OLAY GÜNÜ DE EŞİM KIZIMI ARAMIŞ"

Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiçbir şekilde iletişim kurmamıştı. Olay günü de eşim kızımı aramış ancak telefonunu bir erkek açmış. 'Merak etme kızın emin ellerde' demiş. Eşim tekrar kızımı arayınca bu sefer başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan aşağı düştüğünü söylemiş. Eşime yerini tarif edip 'gelip telefonu alabilirsiniz' demiş. Bunun üzerine ben de aradım kızımı. Telefonu açan erkek bana telefonu sadece annesine teslim edeceğini söyledi.

"KALABALIK BİR GRUBUN SURLARA BAKTIĞINI GÖRDÜK"

Ben babamı hastaneye götürmüştüm. Babamı bırakıp eşimle birlikte kızımın telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık. Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm."