İhsan Taş'tan çevre dostu 'Yeşil Set' projesi

Ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, dizi ve sinema sektöründe bir ilk olacak olan “Yeşil Set” projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Proje, çekimlerde geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi çevre dostu uygulamaları zorunlu kılıyor. Taş, sadece çevreyi korumayı değil, aynı zamanda teknolojiye ve çağın gereksinimlerine de uyum sağlayarak tüm sektör profesyonellerine ve yeni nesil sinemacılara kalıcı bir miras bırakmayı hedefliyor.