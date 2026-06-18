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İhsan Taş'tan çevre dostu "Yeşil Set" projesi

İhsan Taş'tan çevre dostu 'Yeşil Set' projesi
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Ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, dizi ve sinema sektöründe çevre dostu üretim anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen "Yeşil Set" projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi uygulamaları içeren proje ile hem çevrenin korunması hem de yeni nesil sinemacılara sürdürülebilir bir çalışma kültürü bırakılması amaçlanıyor.

Ödüllü yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, dizi ve sinema sektöründe bir ilk olacak olan “Yeşil Set” projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Proje, çekimlerde geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi çevre dostu uygulamaları zorunlu kılıyor. Taş, sadece çevreyi korumayı değil, aynı zamanda teknolojiye ve çağın gereksinimlerine de uyum sağlayarak tüm sektör profesyonellerine ve yeni nesil sinemacılara kalıcı bir miras bırakmayı hedefliyor.

"SİNEMA, GELECEK KUŞAKLARA YAZILMIŞ EN GÜZEL CANLI MEKTUPLARDIR"

Bu projeyle genç filmcilere ve üniversite öğrencilerine de ilham vermeyi hedefleyen Taş “ Sinema, gelecek kuşaklara yazılmış en güzel canlı mektuplardır.” anlayışıyla ustalarımızdan devraldığımız bayrağı, bizde zamanı gelince genç kuşaklara devredeceğiz. Sanat sadece bir eğlenceden ibaret değil, sanatla uğraşan kişilerin topluma da öncülük etmeleri lazım. Bütün çabamız, bizden sonraki nesillerin daha iyi şartlarda çalışması ve bir yandan sanatlarını icra ederken, diğer yandan da çevreyi de korumalarının alt zeminini sağlamak” diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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