Iğdır Valiliği, bayrakla pedal çeviren 68 yaşındaki Çiftçi'yi resepsiyonda ağırladı

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Iğdır’da Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Konvoyu’na bisikletiyle katılan 68 yaşındaki Urfullah Çiftçi, elinde Türk bayrağıyla kilometrelerce yol kat ederek dikkat çekti.

Çiftçi, gösterdiği duyarlılık nedeniyle Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna davet edildi.

Iğdır Valiliği tarafından özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen resepsiyona, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli hizmetli Urfullah Çiftçi ve eşi Kızbes Çiftçi (68) de katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Konvoyu’na bisikleti ve Türk bayrağıyla eşlik eden Çiftçi’nin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Taşolar, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün de selamlarını ileterek Urfullah Çiftçi’ye Türk bayrağı hediye etti.

- “Çocukluğumdan beri bisiklete biniyorum”

Çocukluğundan beri bisiklet kullandığını belirten Urfullah Çiftçi ise motorlu bir taşıtı olmadığı için bisikletle Cumhuriyet Konvoyu’na katıldığını söyledi.

Konvoyda Türk bayrağıyla pedal çevirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Çiftçi, Cumhuriyet’in yıl dönümü kutlamalarına bu şekilde katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu