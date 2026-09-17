Iğdır merkezli “Sokaklar Güvende ” operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma ve yağma suçlarına yönelik yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

14 Eylül saat 06.00 sıralarında Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ağrı ve Elazığ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hâkimliğince yapılan sorguların ardından; K.C., K.K., T.A., M.A., S.T., B.A.

isimli şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

6 şüpheli hakkında adli kontrol

S.K., T.A., D.A., H.A., T.A. E.A.

isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan yurt dışında oldukları ve teminlerinin mümkün olmadığı belirlenen S.G. ve A.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu