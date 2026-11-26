Iğdır'da müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müstehcenlik suçuna yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Iğdır’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, müstehcenlik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında “Müstehcenlik” suçuna yönelik soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevrimiçi ortamda müstehcen görüntüleri izleme, depolama, satın alma ve yayınlama suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Haber: Halit Öztürk