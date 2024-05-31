İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesi ve üretra, mesane veya böbreklerde enfeksiyona neden olmasıyla meydana gelir. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER?

Eğer idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerinden herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız ve gerekli tedaviyi almanız önemlidir. Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları, daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İşte birkaç idrar yolu enfeksiyonu belirtileri;