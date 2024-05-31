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İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

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İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır? İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluşan bir sağlık sorunudur. Belirtileri arasında sık idrara çıkma, idrarda yanma hissi, bel ağrısı ve bulanık idrar yer alır. Bu enfeksiyonun teşhisi genellikle doktor muayenesi ve idrar testleri ile konulur.

İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesi ve üretra, mesane veya böbreklerde enfeksiyona neden olmasıyla meydana gelir. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER?

Eğer idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerinden herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız ve gerekli tedaviyi almanız önemlidir. Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları, daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELER? İdrar yolu enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

İşte birkaç idrar yolu enfeksiyonu belirtileri;

  • Sık idrara çıkma ihtiyacı hissetme
  • İdrar yaparken yanma veya acı hissetme
  • İdrar yaparken sızlama veya tahriş hissetme
  • Bulanık veya kötü kokulu idrar
  • İdrar yapma hissi olmasına rağmen idrar yapamama
  • Alt karın bölgesinde ağrı veya baskı hissi
  • İdrarda kan görülmesi
  • Halsizlik, yorgunluk veya hafif ateş
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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