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İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi?

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Miss Turkey 2024'te birinci olan İdil Bilgen'in babasının, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı. İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi?

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci belli oldu. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen'in babasının Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı. İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? İdil Bilgen kimin kızı?

İDİL BİLGEN KİMİN KIZI?

Miss Turkey 2024 yarışmasında dereceye giren isimler sosyal medyada çok konuşulurken, birinci seçilen 24 yaşındaki İdil Bilgen'in kim olduğu ortaya çıktı. Bilgen'in babasının, Kiev Büyükelçiliği görevinde bulunan Mustafa Levent Bilgen olduğu öğrenildi.

LEVENT BİLGEN KİMDİR?

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in babası Levent Bilgen, Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Levent Bilgen, Ukrayna'ya atanmasından önce 2014-2016 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçiliği yapmış, ayrıca 2011-2014 yılları arasında New York Başkonsolosu ve 2009-2011 yılları arasında Toronto Kurucu Başkonsolosu olarak görev almıştır.

Levent Bilgen, 2018 yılında eşi Ayşe Karahan Bilgen'i kaybetmiş. AA arşivinde cenazeden bir fotoğraf yer alırken, İdil Bilgen'in Metehan Bilgen adında bir kardeşi de bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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