İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

GÜNDEM YARATACAK UYUŞTURUCU PARTİSİ İDDİASI

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan bu iki isme yönelik gündem yaratacak iddialar geldi.

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı'nda yer alan yalılarda uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri düzenledikleri öne sürüldü.

"CEP TELEFONU YASAK, CİNSEL İLİŞKİ SERBEST"

İş ve sanat dünyasından katılımcıların bulunduğu uyuşturucu partilerinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, davetlilerin referansla içeri alındığı, katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin yer aldığı ve bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı öne sürüldü.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Adli birimlerce yürütülen çalışmalarda, organizasyonun haftalar süren planlı bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.