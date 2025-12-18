Haberler

İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'le ilgili kritik iddialar ortaya atıldı. İkilinin Boğaz hattındaki bir yalıda iş ve sanat dünyasından katılımcıların bulunduğu uyuşturucu partisi düzenlediği ve telefon getirilmesinin yasak olduğu partide iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı öne sürüldü.

  • Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.
  • Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı'ndaki yalılarda uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri düzenledikleri iddia edildi.
  • Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

GÜNDEM YARATACAK UYUŞTURUCU PARTİSİ İDDİASI

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan bu iki isme yönelik gündem yaratacak iddialar geldi.

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı'nda yer alan yalılarda uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri düzenledikleri öne sürüldü.

"CEP TELEFONU YASAK, CİNSEL İLİŞKİ SERBEST"

İş ve sanat dünyasından katılımcıların bulunduğu uyuşturucu partilerinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu, davetlilerin referansla içeri alındığı, katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin yer aldığı ve bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı öne sürüldü.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Adli birimlerce yürütülen çalışmalarda, organizasyonun haftalar süren planlı bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

İddialar art arda geliyor! Kasım Garioğlu'ndan Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDüşünür:

Audilerde pudra sekeri cekken akmüminlerede dokunun sıkıysa

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Parti verilirken emniyet nerdeydi? Neyse zararın neresinden dönüşürse kârdır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Dik :

Parti verilmeden kimin gidip kimin gitmediğini, eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini nereden bileceksin

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıLegend ishere:

Bir ara sosyal medyaya Enes Baturun partileri düşmüştü ne oldu o iş ? Fenomenler youtuberlar çakma ünlüler felan katılıyordu. Onlarada bir bakın hazır el atmışken

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

of ortama bak yani insanın aklına çelmiyor değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? İlk ağızdan yanıt
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
title