İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları!

İçmeler Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve İçmeler Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

İÇMELER PLAJI NEREDE?

Marmaris İçmeler Plajı, Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinde bulunmaktadır. İçmeler, Marmaris'in yaklaşık 8 kilometre güneybatısında yer alır. Plaj, İçmeler Mahallesi'nde, deniz kenarında yer almakta olup, berrak denizi ve geniş kumsalı ile tanınır.

İÇMELER PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Marmaris merkezinden İçmeler Plajı'na karayolu ile kolayca ulaşılabilir ve bu güzergah üzerinde dolmuşlar ve otobüsler de sıkça sefer yapmaktadır.

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI