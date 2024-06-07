Üye Girişi
Haberler

İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'in en güzel deniz nerede? İçmeler Plajına gitmek isteyen tatilciler, İçmeler Plajı giriş ücreti ne kadar ve nasıl gidilir sorularına yanıt arıyor. İçmeler Plajına arabayla gidilir mi? Marmaris'in en güzel ve mavi bayraklı denizi nerede olduğu tatile gelenlerin ilgisini çekiyor. Peki, İçmeler Plajı nerede ve nasıl gidilir? Marmaris'in en temiz plajları!

İçmeler Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve İçmeler Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

İÇMELER PLAJI NEREDE?

Marmaris İçmeler Plajı, Muğla iline bağlı Marmaris ilçesinde bulunmaktadır. İçmeler, Marmaris'in yaklaşık 8 kilometre güneybatısında yer alır. Plaj, İçmeler Mahallesi'nde, deniz kenarında yer almakta olup, berrak denizi ve geniş kumsalı ile tanınır.

İÇMELER PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Marmaris merkezinden İçmeler Plajı'na karayolu ile kolayca ulaşılabilir ve bu güzergah üzerinde dolmuşlar ve otobüsler de sıkça sefer yapmaktadır.

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI

  • Kızkumu Plajı
  • Kleopatra Plajı
  • İçmeler Plajı
  • Uzunyalı Plajı
  • Marmaris Halk Plajı
  • İçmeler Plajı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Marmaris İçmeler Tatil Turizm Gündem Yaşam Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

 Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 15. bölüm TRT 1 HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı?
Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title