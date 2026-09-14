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İçişleri Bakanı Çiftçi: 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildi

İçişleri Bakanı Çiftçi: 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yardımlarıyla bu sene 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini ve bunun valiliklere duyurulduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen 'Göç Danışma Araçları Tanıtım Etkinliği'nde konuştu.

Çiftçi, bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini ve bunu valiliklere duyurduklarını söyledi. İlk defa bu görevlilerin okul bahçelerinde görev alacağını ve el dedektörü dağıtıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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