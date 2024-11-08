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Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?

Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?
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Ünlü futbolcu Icardi ve popüler şarkıcı Simge Sağın'ın sevgili oldukları iddiaları gündemi salladı. İkilinin aşk yaşadığına dair çıkan haberler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ve Simge sevgili mi merak ediliyor. Şimdi ise Simge Sağın ve Mauro Icardi arasında başlayan sosyal medya etkileşimi, hem hayranlar hem de magazin dünyası için büyük bir merak konusu oldu. Birçok kişi Icardi ve Wanda Nara'nın sevgili olup olmadığını merak ediyor. Icardi tarafından ilk adım geldi. Peki, Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? Detaylar haberimizde...

ICARDI VE SİMGE SAĞIN SEVGİLİ Mİ?

Tüm bu dedikoduların ardından Mauro Icardi'den beklenmedik bir hamle geldi. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Simge Sağın'ı takibe alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu adım, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum alırken, şarkıcı Simge Sağın da bu hamleye karşılık vererek Icardi'yi geri takip etti ve son paylaştığı gönderisini beğendi.

Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?

ICARDI SAKATLANDI MI?

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?

Icardi ve Simge Sağın sevgili mi?

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