Yüz kemiklerinde kırık meydana geldiği için bir süre oynamamasına karar verilen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği büyük merak konusuydu. Arjantinli oyuncunun 21. haftada oynanacak Trabzonspor maçında formasına kavuşması bekleniyor. Icardi ne zaman dönecek, Icardi iyileşti mi?

ICARDİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Takımın vazgeçilmez oyuncularından olan Icardi'nin sarı-kırmızılıl formasına ne zaman kavuşacağı ise büyük merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun 21. haftada oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" denilmişti.

4 MAÇ KAÇIRACAK

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.