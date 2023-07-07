İç Anadolu Bölgesi illeri isimleri: İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? İç Anadolu Bölgesi haritası ve burada bulunan iller neler?

Ülkemizin orta kısmında yer alan coğrafi bölgesi İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, İç Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 13 il bulunuyor. Peki, İç Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...