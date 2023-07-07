İç Anadolu Bölgesi illeri isimleri: İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? İç Anadolu Bölgesi haritası ve burada bulunan iller neler?
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Ülkemizin orta kısmında yer alan coğrafi bölgesi İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, İç Anadolu Bölgesi'nde ise toplamda 13 il bulunuyor. Peki, İç Anadolu bölgesi illerinin isimleri nelerdir? İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...
İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. İç Anadolu Bölgesi, Anadolu'nun orta kısmında yer alan, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'de gelişmiş bölgeler arasında yer alır. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? İç Anadolu Bölgesi haritası! İç Anadolu'da bulunan iller nelerdir? İç Anadolu Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
İç Anadolu Bölgesi Türkiye'nin orta kısmında yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.
İç Anadolu Bölgesi haritadaki yeri:
İç Anadolu Bölgesi'nde toplamda 13 il bulunmaktadır.
İç Anadolu Bölgesi illeri isimleri şöyle:
- - Aksaray
- - Ankara
- - Çankırı
- - Eskişehir
- - Karaman
- - Kayseri
- - Kırıkkale
- - Kırşehir
- - Konya
- - Nevşehir
- - Niğde
- - Sivas
- - Yozgat
İç Anadolu Bölgesi dört bölümden oluşmaktadır, bunlar:
- Yukarı Sakarya Bölümü
- Orta Kızılırmak Bölümü
- Yukarı Kızılırmak Bölümü
- Konya Bölümü
İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre İç Anadolu Bölgesi'nin nüfusu 12.896.255 'dir.