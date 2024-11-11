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İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir?

İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir?
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İbrahim Yılmaz olayı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kimlerin yer aldığı merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler arasında bulunan İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Birçok kişi İbrahim Yılmaz olayının ne olduğunu araştırıyor. Peki, İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM YILMAZ GÖZALTINA MI ALINDI?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

İbrahim Yılmaz gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz olayı nedir?

İBRAHİM YILMAZ OLAYI NEDİR?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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