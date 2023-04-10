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İbrahim Tatlıses milletvekili adayı oldu mu? İbrahim Tatlıses Şanlıurfa milletvekili adayı mı?

İbrahim Tatlıses milletvekili adayı oldu mu? İbrahim Tatlıses Şanlıurfa milletvekili adayı mı?

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Ünlü İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. 2023 seçimlerine günler kala partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim ederken İbrahim Tatlıses listede yer aldı mı merak konusu oldu. Peki, İbrahim Tatlıses milletvekili adayı oldu mu? İbrahim Tatlıses Şanlıurfa milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

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AK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadıAK Parti, İbrahim Tatlıses'i 5'inci kez milletvekili adayı yapmadı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. AK Parti'den 5'inci kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili aday listesinde yer alabildi mi merak konusu oldu. Peki, İbrahim Tatlıses milletvekili adayı oldu mu? İbrahim Tatlıses Şanlıurfa milletvekili adayı mı? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM TATLISES MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU MU?

Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha aday listesine alınmadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi. Listelerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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