AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Akseki Belediye Başkan adayı ise İbrahim Özkan oldu. Birçok kişi İbrahim Özkan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, İbrahim Özkan kimdir? AK Parti Antalya- Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim Özkan, 9 Eylül 1975 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Orta öğrenimini Samandıra Lisesi'nde yapan İbrahim Özkan Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.

2017 yılında İYİ Parti Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. İbrahim Özkan halen İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görevini sürdürüyor.

Trabzonspor kongre üyesi olan Özkan profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan İbrahim Özkan, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

İbrahim Özkan İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili görevinden 12 Aralık 2023 tarihinde istifa etti.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.