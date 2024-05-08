Üye Girişi
Haberler

İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Oktugan, okul müdürü olarak görev yaparken hayatını kaybetti. Oktugan'ın kim olduğu ve ölüm nedeni hakkında bilgi arayanlar, olayın detaylarını merak ediyor.

Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrencinin olayı gerçekleştirmek için liseye silahla geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı. Peki, İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

İBRAHİM OKTUGAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

OKUL MÜDÜRÜ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti.

İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Eyüpsultan 3.Sayfa Gündem Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talasemi nedir? Talasemi hastalığı tedavisi nedir? Antalyaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Alex de Souza ile anlaştılar mı? İnci Taneleri hangi gün? İnci Taneleri dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? İnci Taneleri yayın bilgileri! Buse Varol kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol biyografisi! Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda altın ne kadardı? Dolar ve euro kaç TL'ydi? 8-9 Mayıs Benzin ve Motorin güncel fiyatları! Benzine indirim var mı? Avcılar Belediyesi hangi parti? Avcılar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? Akaryakıta indirim ne zaman geldi? DGS Başvuruları ne zaman? #128226 DGS başvuru ekranı! DGS ücreti ne kadar? Turgay Sevindi kimdir? Halk Tv konuğu Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi biyografisi! İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü? Bahar 12. bölüm ne zaman? Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı... İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren bilet fiyatları! İstanbul Sivas hızlı tren kaç saat sürüyor, sefer saatleri ne zaman? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da yeni kural ne, takımlar yeniden karışacak mı? Eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title