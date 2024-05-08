İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrencinin olayı gerçekleştirmek için liseye silahla geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı. Peki, İbrahim Oktugan kimdir? Okul müdürü İbrahim Oktugan öldürüldü mü, neden öldürüldü?

İBRAHİM OKTUGAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OKUL MÜDÜRÜ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti.