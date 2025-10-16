İbrahim Kurt kimdir? ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt istifa mı etti, neden istifa?

Antalya Su Ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt'un ani istifası, belediye yönetiminde sürpriz etkisi yarattı. Uzun yıllardır kurumda önemli görevler üstlenen Kurt'un neden böyle bir karar aldığı ve ardındaki gerçek sebepler merak konusu oldu. Antalya kamuoyu, yaşanan bu gelişmenin perde arkasını konuşmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBRAHİM KURT İSTİFA MI ETTİ?

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt görevinden istifa ederek ayrıldı. Uzun süredir tartışma konusu olan bu karar, kurum içindeki yönetimsel gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İstifası, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı üst düzey yöneticilerle yaşadığı güven sorunları ve belediyedeki yönetimsel dengelerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

İBRAHİM KURT NEDEN İSTİFA ETTİ?

İbrahim Kurt'un istifa kararında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Genel Sekreter Cansel Tuncer ile yaşadığı güven sorununun etkili olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, kurum içinde ve belediye yönetiminde yaşanan gerilimler ve tartışmalar da istifaya zemin hazırladığı söyleniyor. Kurt, veda mesajında "Artık tebdil-i mekân zamanım geldi" diyerek, uzun yıllar hizmet ettiği kurumdan ayrılmanın kendisi için ilke meselesi haline geldiğini ifade etti.

İBRAHİM KURT KİMDİR?

İbrahim Kurt, 1991 yılında Antalya Belediyesi'nde göreve başlamış, ardından Hasan Subaşı, Bekir Kumbul, Menderes Türel, Mustafa Akaydın ve Muhittin Böcek dönemlerinde çeşitli görevler üstlenmiş deneyimli bir belediye yöneticisidir. Uzun yıllar boyunca Antalya belediye teşkilatının önemli isimlerinden biri olarak tanındı.

Son olarak ASAT Genel Müdürü olarak görev yaparken istifa etti. Ayrıca, geçen yıl Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi Avukatlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği görevlerinden de ayrılmıştır. Kurt, belediyede geçirdiği 35 yılı aşkın kariyerini büyük bir manevi ödül olarak gördüğünü belirtmiştir.