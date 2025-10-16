Haberler

İbrahim Kurt kimdir? ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt istifa mı etti, neden istifa?

İbrahim Kurt kimdir? ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt istifa mı etti, neden istifa?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, uzun yıllardır Antalya belediyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isimdir. Peki, İbrahim Kurt kimdir? ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt istifa mı etti, neden istifa?

Antalya Su Ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt'un ani istifası, belediye yönetiminde sürpriz etkisi yarattı. Uzun yıllardır kurumda önemli görevler üstlenen Kurt'un neden böyle bir karar aldığı ve ardındaki gerçek sebepler merak konusu oldu. Antalya kamuoyu, yaşanan bu gelişmenin perde arkasını konuşmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBRAHİM KURT İSTİFA MI ETTİ?

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt görevinden istifa ederek ayrıldı. Uzun süredir tartışma konusu olan bu karar, kurum içindeki yönetimsel gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İstifası, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı üst düzey yöneticilerle yaşadığı güven sorunları ve belediyedeki yönetimsel dengelerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

İbrahim Kurt kimdir? ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt istifa mı etti, neden istifa?

İBRAHİM KURT NEDEN İSTİFA ETTİ?

İbrahim Kurt'un istifa kararında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Genel Sekreter Cansel Tuncer ile yaşadığı güven sorununun etkili olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, kurum içinde ve belediye yönetiminde yaşanan gerilimler ve tartışmalar da istifaya zemin hazırladığı söyleniyor. Kurt, veda mesajında "Artık tebdil-i mekân zamanım geldi" diyerek, uzun yıllar hizmet ettiği kurumdan ayrılmanın kendisi için ilke meselesi haline geldiğini ifade etti.

İBRAHİM KURT KİMDİR?

İbrahim Kurt, 1991 yılında Antalya Belediyesi'nde göreve başlamış, ardından Hasan Subaşı, Bekir Kumbul, Menderes Türel, Mustafa Akaydın ve Muhittin Böcek dönemlerinde çeşitli görevler üstlenmiş deneyimli bir belediye yöneticisidir. Uzun yıllar boyunca Antalya belediye teşkilatının önemli isimlerinden biri olarak tanındı.

Son olarak ASAT Genel Müdürü olarak görev yaparken istifa etti. Ayrıca, geçen yıl Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi Avukatlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği görevlerinden de ayrılmıştır. Kurt, belediyede geçirdiği 35 yılı aşkın kariyerini büyük bir manevi ödül olarak gördüğünü belirtmiştir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.