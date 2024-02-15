İbrahim Keloğlan ifadesinde ne söyledi? Kediyi neden öldürdü?

İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Keloğlan savunmasında, "Asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim.' ifadesinde bulundu. Peki, İbrahim Keloğlan ifadesinde devamında ne söyledi? Kediyi neden öldürdü? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM KELOĞLAN İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Başakşehir'de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanık İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası mahkeme tarafından hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan, müşteki, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları Bahtiyar Güner, Hafize Hilal Koçak ve taraf avukatları katıldı.

KEDİYİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Bir kedinin 6 dakika boyunca dövülerek öldürülmesi olayı gündemde büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık bir ay önce, İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul Başakşehir'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Keloğlan savunmasında, "Asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum, kediye tekme attım, kovaladım, kediyi tekme atarak öldürdüm" dedi.