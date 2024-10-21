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İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu?

İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu?
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İstanbul Barosu yeni başkanını seçmek için hafta sonu sandık başına gitti. İki yıldır başkanlık görevini yürüten Filiç Saraç koltuğunu Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na devretti. Peki, İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

İstanbul Barosu yeni başkanını seçti. 12 adayın yarıştığı seçimde İbrahim Özden Kaboğlu İstanbul Barosu başkanı seçildi. Peki, İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.

2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.

2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d'Honneur madalyası verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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