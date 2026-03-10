Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Liverpool maçını statta izleyecek mi, RAMS Park'a gidecek mi?

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Liverpool arasındaki büyük mücadeleyi tribünden izlemeye hazırlanıyor. Futbolseverler, deneyimli yöneticinin maçta statta olup olmayacağını merak ederken, RAMS Park'ta sahne alacak bu dev karşılaşma için heyecan dorukta.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Liverpool maçını yerinde izleyip izlemeyeceğiyle ilgili merak konusu oldu. Spor gündemini yakından takip edenler, ünlü yöneticinin RAMS Park'ta olacak mı sorusuna yanıt arıyor.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN ÖNEMLİ DAVET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray- Liverpool maçına davet etti. Özbek, Hacıosmanoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmasını umut ettiklerini belirtti.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU RAMS PARK'TA OLACAK

Dursun Özbek, uzun zamandır Hacıosmanoğlu ile görüşmediklerini ifade ederek, "Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra görüşmemiz olmadı. Protokolde her zaman yer alabilir. İnşallah maça gelebilir." dedi. Hacıosmanoğlu'nun daveti kabul ettiği ve tribünden karşılaşmayı izleyeceği öğrenildi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI ÖNEMLİ BİR BULUŞMA İLE BAŞLIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Hacıosmanoğlu'nun tribünde olması, maç heyecanına farklı bir boyut kazandıracak. Taraftarlar ve spor kamuoyu bu gelişmeyi yakından takip ediyor.

