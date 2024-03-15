İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli?
İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Babadağ Belediye Başkan adayı olan İbrahim Gencer hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İbrahim Gencer'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İBRAHİM GENCER KİMDİR?
İbrahim Gencer, Yeniden Refah Partisi Denizli- Babadağ Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer esnaftır ve ortaokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.