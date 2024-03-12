İbrahim Emre Aktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre Aktaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre Aktaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Emre Aktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre Aktaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM EMRE AKTAŞ KİMDİR?

İbrahim Emre Aktaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.