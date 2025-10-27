Haberler

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oyandı?
Güncelleme:
Ekranların en etkileyici ve karizmatik isimlerinden biri olarak, izleyiciyi her sahnede büyüleyen bir yetenekle karşı karşıyayız. Oyunculuğundaki ustalık, her karaktere kattığı derinlik ve her bakışındaki etki, onu benzerlerinden ayırıyor. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oyandı?

Ekranların en karizmatik ve gizemli yüzlerinden biri, izleyicileri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Her rolünde izleyenleri ekrana kilitleyen bu isim, sadece oyunculuğuyla değil, hayatıyla da merak konusu. Sahnelerdeki etkileyici duruşu ve güçlü performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken oyuncu, her yeni projesiyle hem sürprizler sunuyor hem de izleyicilerin kalbini fethediyor. İbrahim Çelikkol ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel model olarak çalıştı ve genç yaşta basketbolla ilgilenerek millî takımda oynadı. Oyunculuk kariyeri, Osman Sınav ile tanışmasının ardından başladı.

İlk olarak Pars: Narkoterör filminde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünü üstlendi. Daha sonra M.A.T., Karadağlar, Keskin Bıçak, İffet, Merhamet, Reaksiyon, Kördüğüm gibi projelerde önemli roller aldı. 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan'ı canlandırdı. 25 Mayıs 2017'de Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oyandı?

İBRAHİM ÇELİKKOL KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 1982 doğumlu olan İbrahim Çelikkol, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

İBRAHİM ÇELİKKOL NERELİ?

İbrahim Çelikkol, Kocaeli'nin İzmit ilçesi doğumludur. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN KARİYERİ?

İbrahim Çelikkol'un kariyeri, modellikten oyunculuğa geçişle başlamıştır. Basketbol kariyerini bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı ve Osman Sınav ile çalışmaya başladı. Öne çıkan projeleri şunlardır:

  • Pars: Narkoterör (2008) – Şamil Baturay
  • M.A.T. (2009) – Sinan Atalay
  • Keskin Bıçak (2010) – Mithat
  • Karadağlar (2010-2011) – Gül Ali Karadağ
  • Fetih 1453 (2012) – Ulubatlı Hasan
  • İffet (2011-2012) – Cemil Özdemir
  • Merhamet (2013-2014) – Fırat Kazan
  • Sadece Sen (2014) – Ali
  • Reaksiyon (2014) – Yüzbaşı Oğuz Ayaz
  • Seddülbahir 32 Saat (2016) – Mehmet Çavuş
  • Kördüğüm (2016) – Ali Nejat Karasu

Çelikkol, özellikle dramatik ve aksiyon sahnelerindeki performansıyla tanınmaktadır.

