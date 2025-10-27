İbrahim Çelikkol Birce Akalay küstü mü? Birce Akalay İbrahim Çelikkol'u neden takipten çıktı?

Son günlerde magazin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri, ünlü oyuncular İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay arasındaki sosyal medya tartışmaları oldu. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, Birce Akalay'ın sosyal medya hesabında temizlik yapması sonrası gündeme geldi. Peki, İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay küs mü? Birce Akalay İbrahim Çelikkol'u neden takipten çıktı? Detaylar haberimizde.

BİRCE AKALAY İBRAHİM ÇELİKKOL'U NEDEN TAKİFTEN ÇIKARDI?

Geçtiğimiz haftalarda Birce Akalay, sosyal medya hesabında bazı temizlikler yaptı ve başta yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol olmak üzere; Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi isimleri takipten çıkardı. Bu gelişme, takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu.

Birce Akalay'ın bu hamlesinin arkasındaki nedenler hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya platformlarında "kişisel alan temizliği" ve "gereksiz etkileşimlerden uzaklaşma" gibi sebepler öne sürüldü. Akalay, bu tarz kararları tamamen kendi kişisel tercihleri doğrultusunda aldığı belirtiliyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL BİRCE AKALAY KÜSTÜ MÜ?

Birce Akalay'ın kendisini takipten çıkarmasının ardından, İbrahim Çelikkol sessizliğini bozdu ve konuya dair açıklamalarda bulundu. Çelikkol, arkadaşlık ilişkilerini sosyal medya üzerinden değerlendirmediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Hayatta her şeyi dile getiren bir insan değilim. Hayatı da arkadaşlıkları da sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. İlişkilerimi de sosyal medya üzerinden götürmüyorum."

Çelikkol, sözlerine devam ederek, sosyal medyadaki takipten çıkarma gibi durumların hayatın gerçek değerleri karşısında önemsiz olduğunu belirtti.

"TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"

İbrahim Çelikkol, konuya dair açıklamalarında sosyal medyadaki takipten çıkarmaların arkadaşlıkları etkilemediğini vurguladı. Çelikkol, "Taş yerinde ağırdır" diyerek, gerçek ilişkilerin sosyal medya üzerinden ölçülemeyeceğini ifade etti.

Çelikkol ayrıca, zor günlerde gerçek anlamda yanında olan arkadaşların değerli olduğunu belirterek, sosyal medyadaki küçük kırgınlıkların hayatın gerçek değerleri yanında önemsiz olduğunu dile getirdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 1982 yılında İzmit'te doğmuş, Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından biridir. Asıl çıkışını 2008 yılında yayımlanan "Geniş Aile" dizisiyle yapmış, ardından "Karadayı", "Siyah Beyaz Aşk" gibi önemli projelerde rol almıştır. Yakışıklılığı, karizmatik duruşu ve oyunculuk yeteneği ile geniş bir hayran kitlesi bulunan Çelikkol, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil sergilemektedir.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay, 1984 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş, Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden biridir. Başarılı oyunculuk kariyerine "Küçük Kadınlar" dizisi ile başlamış, ardından "Rüya", "Sana Bir Sır Vereceğim" gibi dizilerde öne çıkmıştır. Hem tiyatro hem de sinema projelerinde yer almış olan Akalay, sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunarak hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor.