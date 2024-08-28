İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul)

İbb Yurt başvuru bugün açıklanacak. Adaylar, yurt başvuru sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. İBB yurt başvuru sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacaklarını araştırılıyor. Peki, İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Tüm bu detaylar haberimizde…

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü (bugün) açıklanacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

İBB'nin resmi web sitesinde ( www.ibb.istanbul ) "Yurtlar" veya "Eğitim ve Öğrenci" bölümlerinde başvuru sonuçları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Web sitesindeki "Duyurular" veya "Haberler" kısmında sonuçlarla ilgili açıklamalar yapılabilir.

İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

İBB YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER